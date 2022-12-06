Советник президента об упавшей в Молдове ракете: идет война и, к сожалению, это неизбежно

"Ракеты, которые упали в Молдове и Польше, не попали в цель, это были шальные ракеты, но, конечно, в условиях войны, в военной ситуации это очень вероятный побочный эффект. И, как вы помните, в случае с Польшей погибли люди. К сожалению, идет война, и это, вероятно, неизбежно, как бы ни было досадно об этом говорить", - радиостанции Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.

Советник президента подчеркивает, что ввиду этих инцидентов и странам ЕС, и восточным партнерам необходимо сосредоточиться и сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну.

"Какие выводы мы должны из этого сделать, сосредоточиться, здесь речь, наверное, идет не только о странах ЕС, но и о восточных партнерах, таких как, например, Молдова, и сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", - сказала она.

Ракета упала в деревне на севере Молдовы в понедельник утром. В понедельник утром Россия запустила более 50 ракет по территории Украины.