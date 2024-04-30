Советник президента о прибывающих в Литву гражданах России и Беларуси: потоки надо существенно сократить

"Президент говорит, что деятельность, которую ведут против нас белорусские службы, позволяют нам одинаково оценивать всех граждан зарубежных стран – России и Беларуси – которые пересекают границу", – заявил Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

"(Потоки необходимо) существенно ограничить и сократить, потому что сейчас они слишком большие. И то, что что говорят наша разведка и контрразведка, надо к этому отнестись серьезно", – сказал он.

Тем не менее, по его мнению, при принятии решений об ограничении потоков из России и Беларуси необходимо выделить представителей белорусской оппозиции.