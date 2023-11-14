Советник президента Литвы: возможность проложить Harmony Link по суше – хорошая новость

"Очень хорошая новость, что польский оператор системы электропередачи пересмотрел возможность (прокладки кабеля по суше), когда ранее говорилось, что невозможно построить вторую линию", – сказал Я. Неверович во вторник.
В понедельник литовский оператор сети передачи электроэнергии Litgrid объявил, что вместе с польским оператором PSE рассматривает возможность прокладки Harmony Link по суше с использованием инфраструктурного коридора Rail Baltica. К рассмотрению альтернативы приступили после того, как стоимость проекта морского кабеля с начала года выросла с 680 млн евро до 1,6 млрд евро.
"Проект разрабатывается совместно с польским оператором системы электропередачи, который до определенного момента считал необходимым построить морское соединение с его подключением к польской системе на севере, в районе Гданьска.
Теперь это мнение изменилось после того, как увидели, что на самом деле существуют как финансовые, так и организационные вызовы, вызовы, связанные со сроками, изготовлением всего оборудования, прокладкой кабелей, подключением и т. д. Скорее всего, мы бы не уложились в цель 2030 года", – сказал советник Гитанаса Науседы.
На данный момент операторы еще рассматривают альтернативные варианты, поэтому не исключено, что кабель будет проложен по морскому дну. В Министерстве энергетики в понедельник сообщили, что чиновники обеих стран и Еврокомиссия в настоящее время согласовывают технические возможности прокладки Harmony Link по суше.
"С точки зрения интересов Литвы важно правильно оценить и все финансовые, экологические и социально-экономические контексты. Чтобы принятое решение было устойчивым и было реализовано как можно скорее", – отметил Я. Неверович.
Советник также согласился с тем, что безопасность является "серьезным доводом" в пользу того, почему соединение следует проложить по суше.
Прокладка соединения Harmony Link по дну Балтийского моря планировалась с целью увеличения торговли электроэнергией на едином европейском рынке и повышения надежности систем стран Балтии. Запланированная протяженность соединения мощностью 700 МВт – 330 км, срок завершения прокладки – 2028 г.
По данным Минэнерго, согласно плану, соединение должно быть проложено к 2028 г.
Litgrid неоднократно заявлял, что соединение Harmony Link – коммерческое, поэтому не повлияет на синхронизацию с электросетями Западной Европы в феврале 2025 г.