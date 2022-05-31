"Самое главное было переступить психологический барьер того, что российская нефть все же может быть под санкциями, и этот порог был преодолен, лидеры договорились, что на российскую нефть вводится эмбарго, хотя и с некоторыми исключениями", - сказала Скайсгирите во вторник в интервью новостной радиостанции Ziniu radijas.

Лидеры Европейского Союза (ЕС) согласовали во вторник вечером шестой пакет санкций в отношении России, предусматривающий введение эмбарго на морскую транспортировку российской нефти. Такое исключение для нефтепроводов было сделано, чтобы поддержкой Венгрии и других стран, зависящих от этих ресурсов, выступали против таких новых санкций.

Советник президента отметила, что исключения будут пересмотрены, а далее следует обсудить газовое эмбарго.

"В будущем будет возврат к этим исключениям (для газопроводов), мы считаем неправильным оставлять его с исключениями на неопределенный срок, и на следующих встречах не только лидеры, но и министры и рабочие группы вернутся к этой теме", - сказала Скайсгирите.

"Не секрет, что на следующем этапе мы будем говорить о возможном запрете импорта газа, а газ - еще более чувствительный вопрос, чем нефть, потому что есть страны ЕС, которые зависят на 80% от российского газа, поэтому для них отказ от российского газа, даже постепенный, с переходным периодом — достаточно сложный процесс", — сказала советник президента.

Она заявила, что литовский лидер готов поднимать вопрос об эмбарго на российский газ.

"Дискуссии на эту тему грозят достаточно бурные, мы считаем необходимым начать говорить об этом, и президент полон решимости говорить об этом, потому что иначе мы не достигнем главной цели - прекращения финансирования российской войны в Украине, если мы продолжаем покупать энергоресурсы у России", - сказала Скайгирите.

По данным Еврокомиссии, согласованное лидерами эмбарго позволит отказаться от 90% импортируемой из России нефти к концу текущего года.

Шестой пакет санкций, среди прочих ограничений, предусматривает исключение крупнейшего коммерческого банка России - Сбербанка - из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.