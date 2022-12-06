aA
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что не видит возможности сесть за стол переговоров с Россией в сложившейся ситуации.
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

"Сейчас не та ситуация, чтобы с Москвой можно было разговаривать. Для того, чтобы иметь возможность разговаривать с Москвой, Москва должна предпринять определенные шаги, доказывающие, что Кремль осознал свою ошибку, ввязавшись в эту войну, и чтобы ее исправить, он выведет свои войска из Украины", - сказала во вторник Скайсгирите радиостанции Ziniu radijas.

"Литва ведет переговоры в первую очередь с Украиной. Я не склонна видеть нынешние обстоятельства такими, без изменений, подходящими для возвращения к переговорам", - отметила она.

Статьи по теме:
Глава МИД о призывах переговоров с Путиным: оставлять Россию не проигравшей – токсично
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным

В прошлую пятницу канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с середины сентября разговаривали по телефону.

Тогда в офисе Шольца заявили, что часовой разговор был о войне России против Украины, которая идет с февраля, и ее последствиях.

Канцлер также призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск.

"Мы должны понимать, что президент Гитанас Науседа сказал, что если говорить о переговорах с Россией, ну, о мирных переговорах, такие переговоры могут проходить только на украинских условиях и в установленные украинцами сроки", - сказала советник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

На дорогах Литвы – новшество: скорость будет зависеть не от сезона, а от погодных условий

Превышение допустимой скорости или небезопасная...

Эфир Delfi: "Дождь" без лицензии, о русском писателе и литературе с Виктором Ерофеевым

Премия свободы в этом году в Литве присуждена...

Часть клиентов радовалась дешевому электричеству, сейчас их ждут в три раза более высокие цены

Первые потребители, подписавшие договоры с...

Вильнюс планируется поделить на зоны: поездка из некоторых спальных районов будет стоить дороже

Вильнюсский общественный транспорт, как в Лондоне ,...

Президент Украины Владимир Зеленский удостоен Премии свободы

Премия свободы в этом году в Литве присуждена Владимиру...