Советник президента Литвы: поправки относительно порядка назначения послов могут ограничить полномочия президента

"В том виде, в каком они сейчас зарегистрированы, они, по нашему мнению, противоречат Конституции. Однако посмотрим, как пойдет процесс, может быть, их скорректируют, чтобы соответствовали", – сказала советник журналистам в Сейме.
"Этот вариант ограничивает конституционные полномочия президента", – добавила она.
Кроме того, отметила А. Скайсгирите, сама инициатива в Сейме не способствует слаженному решению вопроса назначения послов, вызвавшего напряженность между ведомствами.
"Это не способствует быстрому решению. В зависимости от того, какими будут эти поправки в самом конце процесса (...) мы все еще говорим о поправках, которые не приняты. Однако если будут приняты поправки, противоречащие Конституции, тогда будет повод обратиться в Конституционный суд", – сказала советник.
На прошлой неделе в парламенте были зарегистрированы поправки к закону об изменении порядка назначения послов. Данная инициатива возникла в ответ на отсутствие согласия между Офисом президента и МИД в вопросе назначения нового посла Литвы в Польше.
Трения между Офисом президента и МИД по поводу назначения послов возникли еще в прошлом году – с декабря ведомства спорят о том, кто виноват в том, что у стратегически важного посольства в Польше нет руководителя.
Среди прочего, еще осенью прошлого года между президентом и министром возник конфликт из-за посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса. После того как в публичном поле появилась информация о возможном моббинге со стороны Э. Баярунаса, возник спор относительно профпригодности посла.
Из-за сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол не соблюдал своих полномочий, поэтому в октябре Г. Ландсбергис временно приостановил функции Э. Баярунаса.