Советник президента Литвы: поправки относительно порядка назначения послов могут ограничить полномочия президента

"В том виде, в каком они сейчас зарегистрированы, они, по нашему мнению, противоречат Конституции. Однако посмотрим, как пойдет процесс, может быть, их скорректируют, чтобы соответствовали", – сказала советник журналистам в Сейме.

"Этот вариант ограничивает конституционные полномочия президента", – добавила она.

Кроме того, отметила А. Скайсгирите, сама инициатива в Сейме не способствует слаженному решению вопроса назначения послов, вызвавшего напряженность между ведомствами.

"Это не способствует быстрому решению. В зависимости от того, какими будут эти поправки в самом конце процесса (...) мы все еще говорим о поправках, которые не приняты. Однако если будут приняты поправки, противоречащие Конституции, тогда будет повод обратиться в Конституционный суд", – сказала советник.