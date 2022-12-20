Советник президента Литвы: пакет санкций для России был очень нужен и хорошо, что он принят

"Этот пакет не такой, какой предлагала Литва. В итоге это был компромиссный пакет, но он все же содержит, на наш взгляд, много хорошего, например, ограничения на товары двойного назначения, технологии, расширенный запрет на товары, связанные с авиационно-космическим экспортом, также заморожены активы еще двух российских банков и приостановлены четыре российских пропагандистских канала. Все это хорошо", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.
"Плюс 190 частных лиц и компаний, в том числе Правительство России, депутаты, пропагандисты, а также 22 кампании, связанные с военной промышленностью. Все это в девятом пакете и это дополнительное давление на Россию", - добавила она.
После того как страны Евросоюза (ЕС) одобрили 9-й пакет санкций против России, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не скрывал своего разочарования. Он отметил, что в ходе обсуждения Литва поднимала вопрос о том, достоин ли одобрения 9-й пакет санкций, если будут приняты предложенные исключения. Однако А. Скайсгирите подчеркивает, что санкции против России крайне важны даже с исключениями.
"Я думаю, что этот пакет был очень нужен, и очень хорошо, что он принят", - сказала главный советник президента, отметив при этом, что Литва сможет индивидуально принимать решение о применении санкций, исходя из принципов национальной безопасности.
Кроме того, А. Скайсгирите отмечает, что вопрос времени, когда будет предложен 10-й пакет санкций.
"Поскольку война продолжается, не возникло никаких условий для приостановки санкционной политики, наоборот, мы считаем, что необходимо продолжать применять санкции по отношению к России, тем самым ограничивая ее возможности вести войну в Украине. Я думаю, что это только вопрос времени, когда мы предложим десятый пакет санкций", - отметила главный советник главы государства.
ELTA напоминает, что Совет ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины на прошлой неделе утвердил девятый пакет жестких санкций против России.
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