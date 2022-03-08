По словам советника, важно увеличить долю внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону в этот период, но подчеркнул, что могут возникнуть трудности с получением оружия, которое сейчас необходимо всем.

"Ближайшие годы, если говорить о трех процентах, — это ближайшие два-три года. Это та перспектива, которую мы реально может планировать. А госбюджет при планировании показывает, что трехлетняя перспектива и последующая уже модулирует некоторый экономический рост", — заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник.

В интервью, которое транслировалось в понедельник, президент Гитанас Науседа заявил, что предложит увеличить оборонный бюджет как минимум до 3% ВВП в следующем году.

Литва увеличивает оборонные ассигнования в ответ на вторжение России в Украину.

"Этот период будет абсолютно критическим для европейской безопасности. Это будет критический год для безопасности Литвы. Я не сомневаюсь, что во всех учебниках 2022 год наши дети и внуки будут учить, как каком-нибудь 1914-ый или другие года. Это очень важный год, и здесь нам нужно принимать более серьезные решения на будущее", — сказал Будрис.

Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны на 2022 год с 2% до 2,5% ВВП, для этого на оборону придется выделить около 250 млн евро.

В Минобороны заявляют, что на дополнительные ассигнования будут закуплены системы залпового огня, боевые беспилотники, противотанковые комплексы, другое вооружение, боеприпасы и военная экипировка.

Опасаясь угроз безопасности в регионе, союзники также направили в Литву дополнительные средства.