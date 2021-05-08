6 мая в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас отдал дань памяти погибшим в этой войне. По словам посла, победа над фашизмом - это "праздник для всех нас".

"Было бы уместно с моей стороны просто по-человечески выразить соболезнования всем семьям тех россиян (но не только россиян — литовцев, украинцев, белорусов, американцев), которые положили свои головы. Это и мирное население, и военные, которые положили свои головы, защищая нас от фашизма. Это большое событие. Это праздник всех нас — победа над фашизмом", - сказал Эйтвидас Баярунас.