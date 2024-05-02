2024.05.02 13:15

Соцмин Литвы предлагает жесткими квотами ограничивать поток работников из третьих стран

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Restoranas (asociatyvi nuotr.)
Restoranas (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Shutterstock

Поскольку Министерство внутренних дел предлагает ужесточить трудоустройство иностранцев в Литве, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене считает, что среди ограничений может быть ужесточение квоты на трудоустройство лиц из третьих стран. По ее словам, сейчас работодатели могут привозить больше работников, чем позволяет квота, если сначала предложат вакансию зарегистрированному в Литве клиенту Службы занятости.

"Наше предложение (Министерства социальной защиты и труда) состоит в том, чтобы ограничить поток рабочей силы, прибывающей из третьих стран. В Литве до сих пор нет жестких квот. Когда квота была превышена, работодатели все равно могли привозить больше рабочей силы", - в четверг Žinių radijas сказала М. Навицкене.

"Введение жесткой квоты будет регулировать предложение рабочей силы таким образом, что превысить квоту уже будет невозможно", - подчеркнула она.

Когда возник вопрос, можно ли будет установить предпочтение для сотрудников определенных стран, министр ответила, что это должно обсуждаться в Сейме и следует учитывать возможность Департамента госбезопасности проверять прибывших.

В настоящее время в Сейме рассматриваются представленные министром внутренних дел Агне Билотайте поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, целью которых является ужесточение требований к компаниям, желающим трудоустроить иностранцев.

Предложения направлены на регулирование порядка приема прибывающих мигрантов, тем самым решая проблему нехватки рабочей силы с учетом интересов национальной безопасности.

Также предлагается изменить механизм расчета квоты.

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