Социал-демократы о проекте Закона о нацменьшинствах: полупустой, вероятно, дискриминирующий

"В проекте закона сказано, что у представителей нацменьшинств есть право на обучение на родном языке в общеобразовательных и дополнительных развивающих учреждениях, однако там же сказано, что это должны делать по двусторонним или многосторонним соглашениям со странами Европейской экономической зоны. Понятно, что в таком случае одним нацменьшинствам предоставят такое право, а другим - нет. Польша входит в эту зону, а другие страны - нет. Я не хотел бы, чтобы это как-то приняли за панегирику в адрес страны-агрессора, но большинство этих людей - патриоты Литвы, которые полностью интегрированы, здесь родились их родители, дедушки и бабушки. Я считаю, что у них есть право на сохранение своих традиций и языка", – сказал Сабатаускас.