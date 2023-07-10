10 июля 2023 г. 22:14

СМИ: в НАТО утверждены новые планы обороны от России

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NATO Generalinis Sekretorius Jensas Stoltenbergas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
NATO Generalinis Sekretorius Jensas Stoltenbergas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Хотя саммит НАТО в Вильнюсе официально еще не начался, в Альянсе уже утверждены новые планы обороны от России, заявил председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Об этом сообщил в понедельник также портал "15min.lt" со ссылкой на свои источники.

Как пишет в "Facebook" Л. Кащюнас, НАТО якобы меняет свое оборонное планирование, предвидя не возвращение утраченных территорий, а сдерживание, действия с момента, когда "кризис начинает назревать".

"Согласно им (утвержденным оборонным планам – ELTA) Альянс меняет свое оборонное планирование. НАТО не будет ждать, пока потребуется вернуть утраченные территории, а начнет действовать заранее. Возможное реагирование, сдерживание и оборона Альянса устанавливаются в планах не с начала акта агрессии, а с того момента, когда начинает назревать кризис, появляются признаки того, что агрессия планируется.

НАТО в оборонном планировании возвращается к своим корням, но нам предстоит сложный практический процесс реализации этих планов: государства-члены должны будут назначить свои силы, чтобы планы стали реальностью", - пишет Л. Кащюнас.

Как сообщает портал "15min.lt" со ссылкой на свои источники, в соответствии с новыми планами обороны, утвержденными НАТО, вдоль российской границы будет развернуто больше сил Альянса.

Как сообщает "15min.lt", в соответствии с планами нового поколения, страны будут выделять больше солдат, которые будут непосредственно контролироваться высшим военным командованием НАТО. Это уменьшит риск того, что политические решения о выделении сил будут затягиваться. По данным портала, Германия будет играть ключевую роль в оборонных планах для Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии