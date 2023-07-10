СМИ: в НАТО утверждены новые планы обороны от России

Об этом сообщил в понедельник также портал "15min.lt" со ссылкой на свои источники.

Как пишет в "Facebook" Л. Кащюнас, НАТО якобы меняет свое оборонное планирование, предвидя не возвращение утраченных территорий, а сдерживание, действия с момента, когда "кризис начинает назревать".

"Согласно им (утвержденным оборонным планам – ELTA) Альянс меняет свое оборонное планирование. НАТО не будет ждать, пока потребуется вернуть утраченные территории, а начнет действовать заранее. Возможное реагирование, сдерживание и оборона Альянса устанавливаются в планах не с начала акта агрессии, а с того момента, когда начинает назревать кризис, появляются признаки того, что агрессия планируется.

НАТО в оборонном планировании возвращается к своим корням, но нам предстоит сложный практический процесс реализации этих планов: государства-члены должны будут назначить свои силы, чтобы планы стали реальностью", - пишет Л. Кащюнас.