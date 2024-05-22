СМИ: с сайта Минобороны РФ исчезла информация о планах изменения морских границ в Балтийском море

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В среду российское информагенство ТАСС со ссылкой на неназванный „военно-дипломатический источник“ написало, что у России нет „никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ“.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор“.