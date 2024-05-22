СМИ: с сайта Минобороны РФ исчезла информация о планах изменения морских границ в Балтийском море

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В среду российское информагенство ТАСС со ссылкой на неназванный „военно-дипломатический источник“ написало, что у России нет „никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ“.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор“.
„Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности“, - приводит слова Д.Пескова российское информационное агенство ТАСС.
Информацию, что российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией, сообщило русскоязычное издание газеты The Moscow times.
В статье указано, что Минобороны РФ подготовило документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.