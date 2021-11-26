aA
В воскресенье в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен вопрос активации 4-ой статьи Североатлантического альянса.
СМИ: президент Литвы обсудит с главами ЕС и НАТО активацию 4-ой статьи Альянса
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Конечно, мы неизбежно будем говорить обо всех обстоятельствах, которые могут привести к активации Четвертой статьи. Но опять же, мы имеем в виду более широкую картину не только миграцию, но и ситуацию на границах Украины, и, конечно, если в Украине активизируются действия, это действительно беспокоит не только украинцев, но и весь регион, включая страны Балтии", – заявила в пятницу советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

Статьи по теме:
Офис президента: в Литву прибывают генсек НАТО и председатель ЕК  (14)

По ее словам, на встрече также будут обсуждаться строительство забора на границе с Беларусью и возможное финансирование со стороны Евросоюза, изменения в миграционном законодательстве Сообщества, репатриация незаконных мигрантов в страны происхождения.

Как сообщалось ранее, лидеры НАТО и ЕС, прибывают в Литву в воскресенье с однодневным визитом.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.

Запад обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В результате в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а когда большое количество мигрантов скопилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм Литвы на месяц объявил чрезвычайное приграничных участках.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литовские больницы оказались заложниками обещаний Минздрава (35)

Минздрав постоянно заявляет, что врачам увеличат...

Около центра вакцинации Litexpo выстроилась очередь (4)

В пятницу утром около центра вакцинации в выставочном...

Коронавирус в Литве: 2002 новых случая и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2002 новых случая...

Посольство Китая остановило выдачу виз в Литве (66)

Китай с 25 ноября остановил выдачу виз в Литве ,...

СОГГ зафиксировала еще один случай повреждения забора из колючей проволоки (6)

За минувшие сутки на территорию Литвы из Беларуси не...