СМИ: посетившие мюзикл "Призрак оперы" президент Литвы и посол Баярунас покупали не только билеты

Как сообщается в статье информационного портала Delfi, посольство оплатило не только билеты на мюзикл, но и "пакет гостеприимства" на четыре персоны стоимостью 362 евро на человека. В этот пакет входит бокал шампанского в театре и ужин из двух блюд в одном из лондонских ресторанов.

По сообщению Delfi, был приобретен еще один, пятый, билет в театр – стоимостью 204 евро. Как отмечает портал, этот билет, вероятно, предназначался одному из телохранителей Г. Науседы. Издание также сообщает, что президент и посол смотрели мюзикл в лондонском Театре Его Величества, на сайте которого самый дорогой билет на "Призрак оперы" стоит 233 евро.