СМИ: Науседа покинул Евросовет до завершения обсуждений

Гитанас Науседа принял участие во встречах Евросовета, состоявшихся 26-27 октября. На второй день встречи были запланированы переговоры лидеров стран ЕС по вопросам экономики Сообщества, Украины и миграции. Журналисты The Guardian сообщили, что встреча официально завершилась в 14.18 час. Однако по бельгийскому времени, как сообщили порталу представители армии, самолет Spartan с президентом Г. Науседой и его делегацией вылетел из Брюсселя в 14.03 час. и приземлился в Вильнюсе в 17.48 час. по местному времени.

Через пару часов, в 20.00 час., в Каунасе стартовал матч между каунасским баскетбольным клубом "Жальгирис" и баскетбольным клубом Valencia Basket, за которым на арене "Жальгирис" также следил и президент Г. Науседа с супругой Дианой Науседене.