СМИ: Науседа покинул Евросовет до завершения обсуждений

Гитанас Науседа принял участие во встречах Евросовета, состоявшихся 26-27 октября. На второй день встречи были запланированы переговоры лидеров стран ЕС по вопросам экономики Сообщества, Украины и миграции. Журналисты The Guardian сообщили, что встреча официально завершилась в 14.18 час. Однако по бельгийскому времени, как сообщили порталу представители армии, самолет Spartan с президентом Г. Науседой и его делегацией вылетел из Брюсселя в 14.03 час. и приземлился в Вильнюсе в 17.48 час. по местному времени.
Через пару часов, в 20.00 час., в Каунасе стартовал матч между каунасским баскетбольным клубом "Жальгирис" и баскетбольным клубом Valencia Basket, за которым на арене "Жальгирис" также следил и президент Г. Науседа с супругой Дианой Науседене.
Торопился ли Г. Науседа из Брюсселя на баскетбольный матч в Каунасе? Пресс-атташе президента Р. Ясюленис на этот вопрос не ответил. Он указал, что президент говорил на Евросовете о вопросах, в том числе о "необходимости правовых мер и инструментов ЕС для решения проблем миграции в ситуации на восточных границах ЕС, требующей решительных действий на уровне ЕС".
Р. Ясюленис не ответил, принимал ли Г. Науседа полноценное участие в обсуждении вопросов миграции в Евросовете.
Представитель президента также не уточнил, когда именно Г. Науседа покинул Брюссель.
"Он вылетел днем, приземлился в Вильнюсе", – ответил Р. Ясюленис.