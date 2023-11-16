СМИ: Науседа покинул Евросовет до завершения обсуждений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В конце октября президент Гитанас Науседа принял участие на заседании Европейского совета (Евросовет) в Брюсселе, но до окончания этого заседания самолет Spartan, на борту которого находился лидер государства, уже был в воздухе, а сам Г. Науседа вечером того же дня был замечен за просмотром баскетбольного матча в Каунасе. Представитель президента Ридас Ясюленис не ответил на вопрос о том, торопился ли президент из Брюсселя на баскетбольный матч в Каунасе.

Гитанас Науседа принял участие во встречах Евросовета, состоявшихся 26-27 октября. На второй день встречи были запланированы переговоры лидеров стран ЕС по вопросам экономики Сообщества, Украины и миграции. Журналисты The Guardian сообщили, что встреча официально завершилась в 14.18 час. Однако по бельгийскому времени, как сообщили порталу представители армии, самолет Spartan с президентом Г. Науседой и его делегацией вылетел из Брюсселя в 14.03 час. и приземлился в Вильнюсе в 17.48 час. по местному времени.

Через пару часов, в 20.00 час., в Каунасе стартовал матч между каунасским баскетбольным клубом "Жальгирис" и баскетбольным клубом Valencia Basket, за которым на арене "Жальгирис" также следил и президент Г. Науседа с супругой Дианой Науседене.

Торопился ли Г. Науседа из Брюсселя на баскетбольный матч в Каунасе? Пресс-атташе президента Р. Ясюленис на этот вопрос не ответил. Он указал, что президент говорил на Евросовете о вопросах, в том числе о "необходимости правовых мер и ​​инструментов ЕС для решения проблем миграции в ситуации на восточных границах ЕС, требующей решительных действий на уровне ЕС".

Р. Ясюленис не ответил, принимал ли Г. Науседа полноценное участие в обсуждении вопросов миграции в Евросовете.

Представитель президента также не уточнил, когда именно Г. Науседа покинул Брюссель.

"Он вылетел днем, приземлился в Вильнюсе", – ответил Р. Ясюленис.

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