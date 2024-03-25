Служба спецрасследований продолжает расследование: приглашен Кащюнас

 
комментарий политика
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник утром кандидат в министры обороны Лауринас Кащюнас, глава парламентского Комитета по нацобороне был приглашен на опрос в Службу спецрасследований (ССР).

Эту информацию порталу Delfi подтеврдила пресс-секретарь ССР Довиле Андрияускайте.

"Для того же, для чего приглашали и других - уточнение информации", – сказала она.

Кандидат в министры обороны, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас утверждает, что во время допроса Службы специальных расследований (ССР) он проинформировал сотрудников, что в деятельности членов комитета он не заметил признаков лоббирования.

"Во-первых, как председатель КНБО я не заметил никакого поведения членов комитета, которое вызывало бы у меня вопросы относительно лоббирования. Я сказал это сразу. Также я полностью согласен с мыслью, высказанной генеральным прокурором, что лица, уличенные в коррупции, не должны участвовать в закупках Министерства обороны и необходимо будет подготовить законодательство", - сказал Кащюнас.

"Со своей стороны я рассказал случай или даже пару случаев, когда 30 крупнейших оборонных компаний хотели инвестировать в Литве, искать возможности для производства, но Минобороны было настолько закрыто, что они даже не встретились с ними", - добавил он.

По словам Кащюнаса, беседа с представителями ССР была короткой и приятной.

"Это проверка информации. Это была очень короткая встреча, но очень приятная", - сказал Кащюнас.

Больше недели назад министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, объясняя причины своей отставки, заявил, что он боролся с коррупцией в системе обороны, но, по его словам, часть компаний нашла открытыми двери в парламенте.

"Да, мне пришлось захлопнуть двери перед компаниями, которые пытались подкупать работников системы обороны. Но они нашли открытые двери в парламенте, а Минобороны сразу же получил предложение политиков и письма с "просьбой больше дискутировать". С некоторыми случаями грубого вмешательства в публичные закупки пришлось ознакомить и ССР, а некоторые конкурсы из-за завышенных цен остановить. Всю эту антикоррупционную деятельность премьер поддерживала", – заявил Анушаускас.

Позже он уточнил, что речь шла не о конкретных случаях, а о подозрениях.

Этим вопросом занялись специалисты ССР.

Служба опросила самого Анушаускаса, депутата Раймундаса Лопату, бывшего вице-министра обороны Вилюса Семешку.

В понедельник президент Гитанас Науседа, возможно, объявит решение о том, будет ли назначен Кащюнас на пост главы Минобороны.

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