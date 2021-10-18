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Покинувшие парламентскую фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) депутаты сообщили об учреждении партии демократов "Во имя Литвы".
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

Документ об объединении в партию подписали все 13 членов фракции: бывший премьер Саулюс Сквернялис, Витаутас Бакас, Рима Башкене, Альгирдас Буткявичюс, Домас Гришкявичюс, Линас Кукурайтис, Рута Милюте, Лайма Могенене, Лайма Нагене, Лукас Савицкас, Альгирдас Стончайтис, Зенонас Стрейкус и Томас Томилинас.

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Староста фракции Сквернялис заявил, что новая партия будет левоцентристской политической силой, у которой "уже есть опыт управления государством, и она может взять на себя ответственность за настоящее и будущее страны".

"Как новая парламентская фракция мы созданы недавно, однако до сих пор ощущаем поддержку избирателей, получаем много обращений от представителей городов и регионов, которые видят сложившуюся сложную ситуацию в Литве сходным образом и хотят объединиться для общих дел. Формат партии мы видим, как возможность для всех объединиться в более широкий и сильный круг единомышленников", - сказал Сквернялис.

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