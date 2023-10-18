Сквернялис принял решение относительно участия в выборах

 
Раса Лукайтите-Внараускене
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Лидер оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис в интервью на Delfi рассказал о своих планах на выборах в следующем году.

Он заверил, что лидер партии не может участвовать во всех трех выборах.

"Я не согласен с тем, что наша партия - партия одного Сквернялиса. <...> Но если бы было так, что Сквернялис будет участвовать в президентских выборах, потом будет во главе списка в Европарламент, а затем еще и возглавит парламентский список, т это будет выглядеть, как обман людей, такого не может быть", – сказал он.

Депутат Сквернялис сказал, что его решение ясное.

"Мне и нашей политической партии самыми главными кажутся выборы в парламент. Председатель партии должен возглавить эти выборы, тут нет никаких сомнений. <...> Я готов вести партию на выборы в парламент. И делать так, чтобы мы стали частью правящей коалиции и исполнительной власти", – сказал Delfi Сквернялис.

Он напомнил, что 11 октября демократический союз "Во имя Литвы" начал процедуру выбора кандидата в президенты. На это потребуется месяц.

"Пока я не знаю фамилий, 11 октября мы только начали процесс, обобщений пока нет. 11 ноября, я надеюсь, у нас будет кандидат в президенты. <...> Я вижу кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, Линаса Кукурайтиса, не сомневаюсь, что будет упомянут Зигмантас Бальчитис, у нас есть Альгирдас Буткявичюс. Может, будут и другие фамилии", – сказал Delfi Сквернялис.

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