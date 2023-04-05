Сквернялис: президент должен сказать, является ли он до сих пор членом партии

"Многие смогут задать вопросы, в кого была выпущена та или иная стрела", - сказал Elta представитель оппозиции С. Сквернялис.

"Например, бывший министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, у которого, по словам президента, есть репутационное пятно, потому что он работал в нашем Правительстве. Якобы это преграждает путь в судьи… А принадлежность к Коммунистической партии и непредание этой информации гласности – это не пятно?" – сказал С. Сквернялис, вспоминая свою члена своего Правительства.

Политик полушутя заявил, что у его оппонентов на последних президентских выборах также могут возникнуть вопросы к Г. Науседе. Получается, продолжил С. Сквернялис, что Г. Науседа солгал, утверждая, что он беспартийный кандидат.

"Это информация для избирателя. Парадокс в том, что получается, что на президентских выборах 2019 г. мы с Ингридой Шимоните были беспартийными. Судя по опубликованным документам, я не вижу просьбы о выходе из Коммунистической партии. По крайней мере я такого документа не заметил. Может быть, он еще в партии?" - риторически спросил С. Сквернялис.

"Президент сам должен взять и сказать, почему он не раскрыл эту информацию, является ли он до сих пор членом партии или нет", - отметил он.

"Мы видим много политиков, которые были членами той партии, у нас были президенты, другие высокопоставленные и не очень деятели. Только одни этого не скрывали, другие скрывали, а третьи, выйдя оттуда, были активными коммунистами и коллаборационистами режима, а теперь являются самыми яростными защитниками независимости", - заключил С. Сквернялис.

ELTA напоминает, что в среду на своей странице в Facebook журналист Д. Панцеровас сообщил об обнаруженных им документах, свидетельствующих о том, что в 1988 г. президент Гитанас Науседа подал заявление на вступление в коммунистическую партию. По словам журналиста, партийный билет главе государства был выдан 27 июня того же года.

Документы, подтверждающие вышеупомянутые факты, были обнаружены в Литовском особом архиве. По словам Д. Панцероваса, подлинность документов у специалистов не вызывает сомнений.

Журналист также обращает внимание на то, что Г. Науседа, в отличие от своей предшественницы, экс-президента Дали Грибаускайте, в своей анкете в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не указывает факта своего членства в коммунистической партии. В предвыборных анкетах ЦИК каждому кандидату задается вопрос, является ли он или являлся членом какой-либо политической организации.

Президентура утверждает, что с началом деятельности Саюдиса глава государства в деятельности партии не участвовал.

"Президент Гитанас Науседа был принят в КП в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. С началом деятельности Саюдиса Г. Науседа не принимал участия в деятельности КП", - сообщил агентству Elta советник президента Ридас Ясюленис.