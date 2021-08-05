"Думаю, что принципиальная поддержка по поводу физического барьера точно будет", - заявил он после встречи в правительстве.
По мнению экс-премьера, нет сомнений, что из-за наплыва нелегальных мигрантов забор на границе необходим.
Он отметил, что это будет долговременной, надежной инвестицией. Поскольку, по мнению С. Сквернялиса, сложно ожидать перемен в Беларуси в ближайшее время, это будет не месячная и не годовая инвестиция.
Ранее премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство может одобрить предложение Службы погранохраны о таком заборе.
Длина его может составить 500 км, а строительство обойдется в 152,460 млн евро.
Для строительства такого забора необходим специальный проект закона, который Сейм будет обсуждать на чрезвычайной сессии на следующей неделе.
В этом году границу из Беларуси в Литву перешли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бизнес удивлен планами правительства Литвы: почему в магазин можно, а в летнее кафе - нет? (74)
Бизнес удивлен планами правительства Литвы по...
"Delfi Главное": провокации режима Лукашенко на границе, мигранты и местные жители - как уживаться? 700 лет общей литовско-татарской истории (19)
В этом выпуске " Delfi Главное ": полиция Литвы начала...
Глава МИД Литвы: один самолет из Басры сегодня не вылетел в Минск (46)
Посол Европейского союза ( ЕС ) в Ираке Мартин Хат...
Премьер-министр Литвы: части населения могут компенсировать повышение платы за отопление (30)
Рост цен на отопление - мировая тенденция, Литва этот...
Минздрав Литвы представил порядок ревакцинации жителей от ковида (19)
4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой...