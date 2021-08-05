"Думаю, что принципиальная поддержка по поводу физического барьера точно будет", - заявил он после встречи в правительстве.

По мнению экс-премьера, нет сомнений, что из-за наплыва нелегальных мигрантов забор на границе необходим.

Он отметил, что это будет долговременной, надежной инвестицией. Поскольку, по мнению С. Сквернялиса, сложно ожидать перемен в Беларуси в ближайшее время, это будет не месячная и не годовая инвестиция.

Ранее премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство может одобрить предложение Службы погранохраны о таком заборе.

Длина его может составить 500 км, а строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Для строительства такого забора необходим специальный проект закона, который Сейм будет обсуждать на чрезвычайной сессии на следующей неделе.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.