Сквернялис об участии Шимоните в президентских выборах: стартовать с должности премьера – безнадежно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

По мнению председателя Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса, премьер-министру Ингриде Шимоните не стоит в очередной раз пробовать свои силы на предстоящих президентских выборах. Политик отмечает, что баллотироваться на пост президента с должности премьер-министра практически безнадежно.

"Стартовать с должности премьер-министра – это безнадежная ситуация, мы это ясно понимаем", - заявил С. Сквернялис в интервью Delfi TV.

"Ингрида уже участвовала. Конечно, она прошла в финал. Ну можно пробовать еще раз сыграть в финале, но с должности премьер-министра (баллотироваться – ELTA) ты являешься очень непопулярным человеком", – добавил он.

И тем не менее С. Сквернялис считает, что И. Шимоните поступит рационально и примет решение больше не пробовать свои силы на президентских выборах.

"Думаю, что она все-таки рациональный человек, и, если эмоции не заиграют, то она должна выбрать рациональный путь", – сказал он.

Очередные выборы главы государства пройдут в мае 2024 г. Свою кандидатуру на данный момент выдвинул только один кандидат – член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии