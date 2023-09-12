Сквернялис об участии Шимоните в президентских выборах: стартовать с должности премьера – безнадежно

"Стартовать с должности премьер-министра – это безнадежная ситуация, мы это ясно понимаем", - заявил С. Сквернялис в интервью Delfi TV.

"Ингрида уже участвовала. Конечно, она прошла в финал. Ну можно пробовать еще раз сыграть в финале, но с должности премьер-министра (баллотироваться – ELTA) ты являешься очень непопулярным человеком", – добавил он.

И тем не менее С. Сквернялис считает, что И. Шимоните поступит рационально и примет решение больше не пробовать свои силы на президентских выборах.

"Думаю, что она все-таки рациональный человек, и, если эмоции не заиграют, то она должна выбрать рациональный путь", – сказал он.