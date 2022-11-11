Член Сейма надеется, что в ходе процесса вынесения вотума недоверия оппозиция наконец получит ответы на накопившиеся вопросы, связанные с проводимой Г. Ландсбергисом внешней политикой.

"На вопросы не ответили. Мы видим, что есть ущерб от этих решений: ущерб государству, ущерб экономике государства, экономическим интересам, бизнесу и много других дополнительных вопросов, возникших из-за войны в Украине. Просто были министры, которые по собственному желанию без очереди влезли в этот список, поэтому сейчас делается то, что было обещано", - Эльте сказал С. Сквернялис.

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Председатель Союза демократов "Во имя Литвы" обращает внимание, что без ответа остаются вопросы, связанные с Калининградским транзитом, есть много вопросов относительно Тайваня и Китая. По его словам, возникли дополнительные вопросы относительно событий в Украине, политических назначений в Министерстве иностранных дел, отношений с институтом президента и т.д.

С. Сквернялис подчеркивает, что вотум недоверия Г. Ландсбергису инициируется после оценки всей работы за два года в должности министра иностранных дел.

"У нас есть двухлетняя ситуация, оценка в сфере внешней политики, но эти вотумы недоверия также хорошо иллюстрируют, как оппозиция оценивает эту деятельность. Мы видим, что межпартийное соглашение по внешней политике застряло и с мертвой точки, видимо, не сдвинется. Эти вещи тоже связаны. Это следствие двух лет действия не в интересах Литовского государства", - сказал член Сейма.

Политик утверждает, что именно формат вотума недоверия обяжет министра дать конкретные ответы.

"Это формат, в котором министр должен отвечать на вопросы, он больше не может использовать излюбленную форму нынешних правящих – не отвечать на вопрос, а задавать другой вопрос. Просто существует такой формат, это право и долг оппозиции, видя, что деятельность министра не устраивает или наносит ущерб интересам государства, задавать эти вопросы. Общественность также имеет право их услышать и услышать ответы глав министерств", - сказал он.

Оппозиция собрала подписи для вотума недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. Политические оппоненты подготовили министру почти 45 вопросов.

Вотум недоверия Г. Ландсбергису не первый – во время этого срока полномочий Сейма меньшинство парламента инициировало уже три вотума недоверия – министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Все эти процессы завершились в пользу правящих – ответы на вопросы были одобрены, министры продолжили работу.

Не исключается, что вскоре вотум недоверия может быть инициирован и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, а также министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте.