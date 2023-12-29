Сквернялис: мандаты осужденных парламентариев должны аннулироваться вместе с решением суда

"Главное, о чем сигнализирует эта ситуация, это то, что мы созрели для перемен. Все же, если есть окончательное решение Верховного суда (ВСЛ) и лицо, работающее в Сейме, признается виновным в совершении преступления, то никакого голосования в Сейме не должно быть, ГИК должна аннулировать мандат депутата Сейма", – сказал бывший премьер-министр, добавив, что аналогичные решения должны применяться и после получения заключений Конституционного Суда (КС).

Кроме того, он критически расценивает и предложение премьер-министра Ингриды Шимоните об открытом голосовании во время импичмента.

"Возможно, после этого депутата Сейма будут преследовать его активные сторонники. Суть тайного голосования в том, чтобы это было объективно и выражалась воля без постороннего давления", – сказал С. Сквернялис.

"Говорить об этом – полный популизм, но надо принять решения, чтобы подобные ситуации не повторялись", – добавил он.