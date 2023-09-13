Синкявичюс снова занял бы пост еврокомиссара: утверждает, что не знает о возможных кандидатурах литовских политиков

"Определенно. Я думаю, что это замечательный опыт, а также уникальная возможность реализовать проекты, которые не только меняют Европу, но и меняют мир", - ответил Синкявичюс радио LRT на вопрос, занял ли бы он снова должность еврокомиссара.

Политик утверждает, что не знает, кто из литовских политиков может занять пост еврокомиссара в следующем сроке. По мнению Синкявичюса, о фамилиях пока говорить рано.

"Я не знаю ни одной кандидатуры, и пока рано об этом говорить. (...) Пока еще очень рано спекулировать именами", - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не объявила, намерена ли баллотироваться на второй срок. По мнению Синкявичюса, это может повлиять на состав будущей Комиссии.

"Нам предстоит узнать, будет ли нынешний председатель баллотироваться на второй срок. Я не сомневаюсь, что она скажет свое слово, какой она хотела бы видеть и какой будет состав будущей Комиссии", - добавил политик.