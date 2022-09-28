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Несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупредило правительство Германии о возможных диверсиях против газопроводов в Балтийском море, сообщает издание "Шпигель".
"Шпигель": США предупреждали правительство Германии о возможных диверсиях против газопроводов в Балтийском море
© Reuters / Scanpix

Как пишет издание, это подтвердили несколько человек, ознакомившихся с ситуацией.

После инцидентов на газопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2, проложенных из России в Германию, федеральное правительство не исключает возможности целенаправленной атаки, отмечает "Шпигель".

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В понедельник стало известно, что в обоих газопроводах сильно упало давление. Позже выяснилось, что из них в больших количествах выходит газ.

Возможные выпады против газопроводов и сети подводных кабелей в Балтийском и Северных морях вызывали беспокойство у военных еще до вторжения России в Украину.

"Мировые подводные сети имеют огромное значение для поставки энергии, а также стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они все еще навряд ли защищены от атак или диверсий", - заявил высокопоставленный представитель Бундесвера. Инциденты на газопроводах Nord Stream показывают, что опасность, видимо, была недостаточно оценена.

Только в прошлые выходные новый инспектор военно-морского флота Германии Ян Кристиан Каацк предупредил об опасности нападения на трубопроводы и коммуникационные кабели на дне моря.

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть определенная критическая инфраструктура, - сказал он журналистам издания "Вельт". – Там можно быстро выключить свет таким, например, странам, как Эстония".

Как уже сообщалось, во вторник был объявлено о больших утечках газа сразу на двух газопроводах - Nord Stream 1 и Nord Stream 2. Обстоятельства инцидентов расследуются. Правительства Германии и Дании не исключают возможности актов саботажа.

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