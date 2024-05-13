Шимоните: могу с легким сердцем сказать, что значительная часть людей не перестала доверять мне

"После немалого срока на посту главы правительства и учитывая, каким был этот срок, сколько различных проблем возникло на пути и сколько различных проблем довелось решать, думаю, я могу с легким сердцем сказать, что значительная часть людей, которые доверяли мне в 2020 г., когда я баллотировалась в Сейм и возглавила партийный список, это доверие все же не прекратилось, и мне, наверное, удалось его не растерять", – заявила И. Шимоните на пресс-конференции в понедельник утром.
"Сейчас, конечно, очень важно, каким будет выбор людей во втором туре. Но я рада, что мне удалось сделать то, что хотела – несмотря на риторические и, может быть, даже практические попытки некоторых политических коллег и оппонентов сделать все, чтобы Шимоните во втором туре не было", – сказала она.
После подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках выяснилось, что во втором туре президентских выборов встретятся баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа и И. Шимоните. Однако, в отличие от ситуации пятилетней давности, на этот раз разрыв между кандидатами гораздо значительнее.
На вопрос, не станет ли второй тур просто формальностью с учетом результатов первого тура, И. Шимоните ответила, что ситуацию на выборах этого года нельзя сравнивать с 2019 г.
"Я бы все же не сравнивала себя с собой 2019 г. – когда меня не отягощала ответственность в течение трех с половиной лет... Не скажу, что бремя, а те обстоятельства, в которых я работала в течение последних трех с половиной лет. Ну, в 2019 году тогдашний премьер-министр, несмотря на свою умеренную популярность и несмотря на то, что срок работы Правительства был достаточно спокойным и в то время вызовы в Литве еще не начались, (...) все же он не смог выйти во второй тур", – рассуждала премьер.
"Поэтому немного не вижу причин сравнивать себя с 2019 г. – человеком, в принципе, не из исполнительной власти и, возможно, менее загруженным различными обстоятельствами и обязательствами", – заверила она, добавив, что разрыв в результатах ее не пугает.
Политик также не исключила, что больший разрыв между ней и Г. Науседой произошел из-за того, что на этих выборах избиратели правого толка голосовали и за кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса.