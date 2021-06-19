Шимоните: Литва и Латвия одинаково видят угрозу от БелАЭС

"Один из важнейших моментов, что я могла бы сказать после этой встречи - что политическая оценка ситуации абсолютно такая же и у правительства Литвы, и у правительства Латвии: БелАЭС небезопасна, она представляет угрозу, ее электроэнергии не должно быть на рынках Евросоюза (ЕС) или стран Балтии, на рынках наших стран, за исключением технического потока, который пока еще нужен", - сказала журналистам премьер Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Латвию.
Латвийский премьер Кришьянис Кариньш подчеркнул, что правительство его страны приняло решение не торговать белорусским электричеством.
"Относительно торговли электроэнергией с третьими странами на политическом уровне, кажется, мы одного мнения, а вопросы технического характера подлежат решению", - сказал К. Кариньш на совместной пресс-конференции.
Он заверил, что если говорить о третьих странах, то Латвия торгует электроэнергией только с Россией.
"В Латвии нет возможности торговать белорусской электроэнергией, прежде всего, физически существует преграда, то есть у Латвии нет промежуточной электроэнергетической перемычки с Беларусью. И также в аспекте торговли - такой электроэнергии на рынке не может быть", - сказал Кариньш.
"Если есть, то есть электроэнергия третьей страны, то это может быть из России с соответствующим сертификатом происхождения электроэнергии", - объяснил он.
Премьер Литвы, в свою очередь, сказала, что все технические вопросы потоков электроэнергии должны со временем решить соответствующие эксперты.
"Мне как главе правительства Литвы, наверное, очень важно убедиться, что политически у нас нет никаких расхождений во взглядах на эту тему, и нашу договоренность, что те вопросы, которые связаны с потоками и другим, ну, можно сказать, наверное, с техническими вопросами, имеющими иногда и политические последствия, в ближайшие время должны обсудить при встрече люди из наших распределительных сетей, инфраструктуры и министерств энергетики", - сказала премьер.
По словам Шимоните, Литва добивается договоренности о новой трехсторонней методике, которая была бы приемлема для всех трех государств.
"Я очень надеюсь, что уполномоченные нами коллеги смогут достигнуть этого решения в рационально кратчайшие сроки", - сказала она.
Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее ставил целью договориться о новой методике до конца июня.
Крейвис говорил, что утвержденная и применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.
Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из списка пораженных ковидом стран вычеркнуты 10 государств и три острова (27)
Поскольку значительно улучшилось эпидемиологическое...
Угрозы Лукашенко исполняются: возможен и худший сценарий (103)
Похоже, угрозы Александра Лукашенко наводнить Литву...
Только через суд женщине удалось доказать, что ее дочь не устроила пожар в магазине Maxima (36)
Матери 7-летней девочки пришлось потратить немало...
Паромы на косу ходят без остановки: если придерживаться графика, будут огромные заторы (6)
В Литве потеплело, поэтому многие жители решили...
Предприниматель из Ниды: каким будет сезон на косе, увидим после 6 июля (9)
Нидские предприниматели, торгующие копченой рыбой,...