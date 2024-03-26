Сейм склонен поддержать предложение объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией

"Если бы это были 1991-1992 годы и мы рассматривали такие проекты, это было бы логично и последовательно. Потому что да, в то время было много людей, которые могли участвовать в выборах, они были еще в том возрасте, когда они могут участвовать", - сказала А. Ширинскене.