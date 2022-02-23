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Дни авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко сочтены после того, как он впустил несколько десятков тысяч российских военных, говорят находящиеся с визитом в Литве сенаторы США.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Давайте будем откровенны - Лукашенко, последний диктатор Европы, боится. Боится своего народа и этот страх стал реальностью, когда люди вышли на улицы протестовать после президентских выборов", - сказал в среду журналистам сенатор Дик Дурбин.

"Дни Лукашенко сочтены. Думаю, что не он сейчас принимает окончательные решения", - сказал он.

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Его коллега Крис Кунс добавил, что обеспокоен будущим независимой Беларуси.

"Я серьезно обеспокоен будущим свободной и независимой Беларуси. Это существенное изменение, и я считаю, что это представляет угрозу для НАТО, особенно для Литвы", - сказал сенатор США.

По его словам, поэтому США следует больше инвестировать в безопасность региона.

"Я надеюсь, что мы будем увеличивать свой вклад в учениях. Литва в стратегическом отношении жизненно важна. Для Польши и стран Балтии после действий (Владимира - ред.) Путина в Беларуси возникла серьезная угроза, поэтому нам нужно будет еще больше учений, вклад должен быть еще больше", - сказал Кунс.

Сенаторы подчеркнули, что несколько десятков тысяч российских военных в Беларуси представляют угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии.

По данным США, в Беларуси сконцентрировано около 30 000 российских военнослужащих и военной техники. Этих военных было обещано вывести из Беларуси после окончания проходивших там учений, однако войска были оставлены без временных ограничений.

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