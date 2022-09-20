После одобрения поправок, запрет на ретрансляцию пропагандистских СМИ будет действовать до 16 октября 2024 г. Окончательное решение парламент примет в четверг, 22 сентября.

В зарегистрированных председателем Комитета по культуре Витаутасом Юозапайтисом поправках предусматривается запрет на ретрансляцию и распространение радио- и телепрограмм субъектов, учрежденных в России и Беларуси, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых, а также их распространение в интернете. Исключение сохраняется только для каналов, распространяемых странами Евросоюза.

По словам инициаторов поправок, для защиты населения Литвы от дезинформации и манипулирования информацией необходимо продлить блокировку российских и белорусских каналов.

ЭЛЬТА напоминает, что в ожидании новых поправок к Закону об информировании общества Литовская комиссия по радио и телевидению настоятельно призывает действующие в Литве вещательные компании и распространителей избегать ретрансляции подобных телепрограмм.