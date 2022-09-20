aA
Во вторник Сейм после обсуждения одобрил представленные в срочном порядке поправки к Закону об информировании общества, которые запрещают ретрансляцию и распространение в Литве российских и белорусских радио- и телепрограмм. За законопроект проголосовали 122 парламентария, 5 членов Сейма воздержались, против проголосовали Вальдемарас Валькюнас и Миндаугас Пуйдокас.
Vladimiras Putinas televizijoje
Vladimiras Putinas televizijoje
© AFP/Scanpix

После одобрения поправок, запрет на ретрансляцию пропагандистских СМИ будет действовать до 16 октября 2024 г. Окончательное решение парламент примет в четверг, 22 сентября.

В зарегистрированных председателем Комитета по культуре Витаутасом Юозапайтисом поправках предусматривается запрет на ретрансляцию и распространение радио- и телепрограмм субъектов, учрежденных в России и Беларуси, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых, а также их распространение в интернете. Исключение сохраняется только для каналов, распространяемых странами Евросоюза.

Статьи по теме:
ЛКРТВ рекомендует не ретранслировать российские и белорусские телепрограммы
В парламенте Литвы предлагают оставить запрет на все СМИ официальных Москвы и Минска

По словам инициаторов поправок, для защиты населения Литвы от дезинформации и манипулирования информацией необходимо продлить блокировку российских и белорусских каналов.

ЭЛЬТА напоминает, что в ожидании новых поправок к Закону об информировании общества Литовская комиссия по радио и телевидению настоятельно призывает действующие в Литве вещательные компании и распространителей избегать ретрансляции подобных телепрограмм.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

План правительства Литвы – повышение цен на газ и электроэнергию дважды по 40%

По предварительным оценкам правительства, в 2023 году...

Живущий в Литве русский о действующем решении: вы не представляете, что сейчас творится в социальных сетях

19 сентября в Литве вступил в силу запрет на въезд...

Эфир Delfi: интервью с бывшим разведчиком-нелегалом — прошлое Путина и методы КГБ

Сразу после выпуска новостей интервью с Сергеем...

Компании в Литве вынуждены прекращать производство, некоторых продуктов не будет в продаже

Растущие расходы на энергетику заставляют компании...

Новый опрос: фактор Грибаускайте и новые фамилии

Новый опрос жителей показал, что наиболее реальные...