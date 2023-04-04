Сейм принял ограничения в отношении россиян и белорусов в Литве: что меняется?

Закрепляющий национальные санкции проект закона об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины был призван на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, порядок выдачи виз, введение запрета на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям). Однако после обсуждений в Комитете Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) было принято решение оставить без изменений порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси.

Также предлагалось ввести ограничения, связанные с порядком приема граждан России и Беларуси в гражданство Литвы. Однако Сейм решил отказаться от этого положения.

В правовых актах предусматривается ужесточение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в стране в порядке наследования.

Предусматриваются ограничения, связанные с предоставлением статуса эл. резидента, – после принятия поправок к закону будет аннулировано действие электронной идентификации и электронной подписи граждан России и Беларуси. Исключения будут действовать только в отношении лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Литве.

Также вводятся ограничительные меры на ввоз и вывоз украинских гривен из страны.

Срок действия данных ограничительных мер – один год со дня вступления закона в силу, т. е. с 3 мая 2023 г. до 2 мая 2024 г. Однако Правительство будет вправе продлить сроки, если возникнет необходимость в таком решении.

Некоторые из этих национальных санкций в Литве действуют и сейчас, но цель заключается в том, чтобы перенести их в отдельный закон и не связывать исключительно с чрезвычайным положением.