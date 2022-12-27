Сейм пригласил Зеленского в Литву на вручение Премии Свободы

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Сейм Литвы направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение приехать в январе в Вильнюс для получения Премии Свободы, но глава парламента признала, что не надеется на его прибытие.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Мы уже отправили официальное приглашение, и 13 января посмотрим, каким будет решение", - сказала BNS Виктория Чмилите-Нильсен.

"Видимо, ожидать его присутствия не очень реалистично", — добавила она.

По словам главы Сейма, в настоящее время составляется программа мероприятия, и рассматривается вопрос о том, кто мог бы передать премию В. Зеленскому.

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Президент Украины Владимир Зеленский удостоен Премии свободы

По закону Премия свободы обычно вручается в литовском парламенте во время торжественной церемонии в честь Дня защитников свободы - 13 января. Затем проходит вручение статуэтки и 5 тыс. евро.

В. Чмилите-Нильсен отметила, что на этот раз при подготовке программы будет учитываться тот факт, что "лауреат особенный".

Премия свободы присуждена В. Зеленскому как лидеру сражающейся за свободу и независимость Украины.

"Являясь президентом Украины, он находится в авангарде этой борьбы за свободу, своим личным лидерством и примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, он мобилизовал все мировое сообщество против преступной деятельности режима Путина", — заявила спикер Сейма Литвы, присуждая премию.

Премия свободы, учрежденная Сеймом, оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие межгосударственного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

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