Сейм повторно рассмотрит ветированный президентом закон о нацсанкциях в отношении граждан России и Беларуси

После голосования законопроект вместе с предложениями главы государства об уравнивании ограничительных мер в отношении россиян и белорусов будет возвращен в Комитет по национальной безопасности и обороне, а в четверг вновь будет обсуждаться в зале Сейма.

Озвучивая позицию президента членам Сейма, главный советник главы государства Кястутис Будрис подчеркнул, что предложение главы государства не должно негативно отразиться на белорусской оппозиции. Кроме того, по его словам, необходимо должным образом оценить роль белорусского режима в кремлевской агрессии против Украины.

"В ответ на определенные дискуссии в публичном пространстве, забегая вперед, хотелось бы заверить, что предложения президента никоим образом не повлияют на деятельность демократической оппозиции Беларуси и России в Литве, на ее статус", – заявил советник президента с трибуны Сейма.

К. Будрис заверил, что предложение президента действительно не ухудшает условия для оппозиции.

"Сам закон исходит из того положения, что это – закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, и в пояснительной записке к нему, представленной разработчиками законопроекта, говорится, что Беларусь также несет ответственность за военную агрессию против Украины", – сказал он.

"Вторжение в Украину, агрессия против Украины также осуществлялась и с территории Беларуси, и в первый же день войны, а также основное направление на Киев велось с территории Беларуси. Территория и воздушное пространство Беларуси использовались для пуска ракет и уничтожения гражданской инфраструктуры, территория Беларуси использовалась для совершения военных преступлений", – сказал К. Будрис, отметив, что необходимо учитывать и тот факт, что белорусский режим в последнее время активно действует и против Литвы.

"И сейчас мы постоянно сталкиваемся как с информационными, так и с иными видами атак на литовские учреждения и конкретных лиц, которые заботятся об условиях деятельности белорусской оппозиции в Литве", — сказал он.

В завершение, К. Будрис обратил внимание и на угрозы со стороны белорусского КГБ. Деятельность данной организации, по словам советника президента, просто не имеет аналогов.

"Такие оголтелые операции, которые проводятся в Литве, по активности и агрессивности превосходят российские службы", – сказал К. Будрис.

"Поэтому, с точки зрения национальной безопасности при оценке угроз невоенного характера, действия белорусского режима против Литвы наносят даже больший вред, чем действия российского режима против Литвы", — заявил советник.

В этом контексте, заявил К. Будрис, важно предусмотреть, чтобы те граждане Беларуси и России, которых компетентные органы признали нарушителями закона о международных санкциях, автоматически считались представляющими угрозу национальной безопасности и общественному порядку.