Сейм отклонил вето президента на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

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Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Julius Kalinskas

За законопроект в его первоначальной редакции, а не в предложенной президентом Гитанасом Науседой вместе с вето, проголосовали 99 депутатов, против - 7, 2 члена Сейма воздержались.

В закрепляющем национальные санкции проекте закона Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины на год ужесточается порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, выдача виз, вводится запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда это соответствует требованиям Литвы).

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Глава государства предлагал парламентариям придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как в отношении россиян, так и в отношении белорусов.

"В Литве прекрасно понимаем, что война против Украины, которую Россия второй год ведет вместе со своей союзницей Беларусью, настолько сблизила двух агрессоров, что они обе представляют угрозу не только своим соседям, региону, но и всей Европе как единое милитаризованное, наполненное ненавистью территориальное образование. Естественно, что в обеих этих странах до сих пор есть люди, которые не поддерживают и даже противостоят режимам, совершающим военные преступления, для них дверь всегда была и будет открыта. Однако с точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России", – аргументировал свою позицию Г. Науседа.

Пока Сейм готовился к голосованию по ветированному президентом закону о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси, в четверг на площади у Парламента собрались несколько десятков белорусов, проживающих в Литве. По их мнению, отождествлять белорусский народ с режимом Александра Лукашенко – некорректно.

"Народ — не режим", "Беларусь — не Россия", — с такими плакатами на площади у Сейма собрались белорусы, проживающие в Литве.

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