Сейм Литвы разрешил задерживать нелегальных мигрантов, но не более чем на шесть месяцев

Парламент во вторник принял изменения в Законе о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами.

Изменения вступят в силу после подписания их президентом.

Правительство просило рассмотреть поправки в порядке особой срочности.

Представившая поправки министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что спецслужбы говорят о том, что потоки мигрантов будут расти, поэтому "меры по разрешению этого кризиса должны быть скорыми, сдерживающими и едиными".

По словам министра, поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и сделают невозможными соответствующие злоупотребления.

Поправки ограничивают свободное передвижение пересекших границу мигрантов по территории Литвы, ограничивают другие их права в условиях объявленной в стране из-за наплыва мигрантов чрезвычайной ситуации.

Правозащитные неправительственные организации заявили, что эти поправки по сути узаконивают нарушения прав человека и ставят уязвимых лиц в небезопасное положение. Юристы также высказали замечания относительно возможного противоречия поправок Конституции.

Поправками установлено, что пребывание подавших вскоре после пересечения границы просьбы об убежище иностранцев на пунктах погранконтроля или в транзитных зонах, в местах временного поселения не считается прибытием на территорию Литвы до тех пор, пока не будет принято решение впустить просителя убежища в Литву.

Просителям убежища после незаконного пересечения границы и пока не принято решение впустить их в Литву не будет предоставлено право свободно передвигаться по территории Литвы.

В законе предусмотрено, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничено его право покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального события из-за массового наплыва иностранцев. Во время слушаний поправок этот срок ограничен до шести месяцев.

Намечается, что в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, объявленной из-за массового наплыва иностранцев экстремальной ситуации или экстремального события временно могут быть ограничены права просителей убежища, если их нельзя обеспечить в силу объективных причин, за исключением права на материальные условия приема и предоставление необходимой медицинской помощи.