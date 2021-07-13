Сейм Литвы разрешил задерживать нелегальных мигрантов, но не более чем на шесть месяцев

Парламент во вторник принял изменения в Законе о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами.
Изменения вступят в силу после подписания их президентом.
Правительство просило рассмотреть поправки в порядке особой срочности.
Представившая поправки министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что спецслужбы говорят о том, что потоки мигрантов будут расти, поэтому "меры по разрешению этого кризиса должны быть скорыми, сдерживающими и едиными".
По словам министра, поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и сделают невозможными соответствующие злоупотребления.
Поправки ограничивают свободное передвижение пересекших границу мигрантов по территории Литвы, ограничивают другие их права в условиях объявленной в стране из-за наплыва мигрантов чрезвычайной ситуации.
Правозащитные неправительственные организации заявили, что эти поправки по сути узаконивают нарушения прав человека и ставят уязвимых лиц в небезопасное положение. Юристы также высказали замечания относительно возможного противоречия поправок Конституции.
Поправками установлено, что пребывание подавших вскоре после пересечения границы просьбы об убежище иностранцев на пунктах погранконтроля или в транзитных зонах, в местах временного поселения не считается прибытием на территорию Литвы до тех пор, пока не будет принято решение впустить просителя убежища в Литву.
Просителям убежища после незаконного пересечения границы и пока не принято решение впустить их в Литву не будет предоставлено право свободно передвигаться по территории Литвы.
В законе предусмотрено, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничено его право покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального события из-за массового наплыва иностранцев. Во время слушаний поправок этот срок ограничен до шести месяцев.
Намечается, что в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, объявленной из-за массового наплыва иностранцев экстремальной ситуации или экстремального события временно могут быть ограничены права просителей убежища, если их нельзя обеспечить в силу объективных причин, за исключением права на материальные условия приема и предоставление необходимой медицинской помощи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы разрешил задерживать нелегальных мигрантов, но не более чем на шесть месяцев (58)
Сейм Литвы разрешил задерживать пересекающих границу...
Через Литву пытаются проложить новый путь миграции, плата впечатляет (43)
Поездка нелегальных мигрантов, приходящих в Литву , -...
За обычную работу вильнюсцам не хватает и 1000 евро "на руки" (163)
Председатель "Форума инвесторов", юрист Роландас...
Премьер-министр Литвы: в борьбе с новой волной ковида могут вернуться к некоторым оправдавшим себя ограничениям (24)
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните ,...
Часть Литвы накроют ливни, местами прогнозируют град
В Литве стоит изнуряющая жара, но возможны и резкие...