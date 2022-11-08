Сейм Литвы призывает привлечь к уголовной ответственности за сексуальные преступления в Украине

Во вторник Сейм единогласно принял резолюцию 118 голосами "за", в которой решительно осудил продолжающуюся военную агрессию России, систематическое и широкомасштабное применение сексуального насилия и другие военные преступления и преступления против человечности, совершаемые против народа Украины.

В резолюции выражена полная поддержка действий правительства Литвы по возбуждению и участию в судебных процессах, связанных с международными преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами, в том числе преступлениями, связанными с сексуальным насилием в отношении украинцев, сообщает Отдел Сейма по связям с общественностью.

"Уже на данный момент комиссия экспертов ООН подтвердила более сотни сексуальных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы, конечно, понимаем, что число гораздо выше, но, по крайней мере, многие из них уже подтверждены. По 43 делам уже начат процесс привлечения к уголовной ответственности, а возраст потерпевших варьируется от 4 до 82 лет", — заявила, представляя проект, Ева Пакарлите, представляющая Фракцию свободы, которая является инициатором проекта резолюции.

Авторы проекта призывают государства Европейского Союза и других международных партнеров присоединиться к инициативе стран Балтии по созданию Специального международного уголовного трибунала, подключиться к другим международно-правовым процессам с целью привлечения к ответственности российских политических и военных лидеров за преступления агрессии в Украине.

Принятый документ призывает правительства Литвы и других стран инициировать все необходимые действия для того, чтобы жертвам преступлений на сексуальной почве, совершенных российскими вооруженными силами на территории их стран, была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.