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Сейм Литвы во вторник принял государственный бюджет на 2022 год.
Сейм Литвы принял бюджет на 2022 год
© DELFI / Josvydas Elinskas

За бюджет проголосовал 71 член Сейма, голосовавших против не было, четверо воздержались.

Председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что это важный бюджет, потому что будут расти доходы жителей, а это важно в условиях роста цен.

"На это выделяется более 1 млрд евро", - отметил он.

С учетом средств Евросоюза доходы государства в следующем году составят 14,381 млрд евро, а расходы – 16,628 млрд евро, дефицит составит 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Долг властного сектора в конце 2022 года должен составить 44,8% ВВП - на один процентный пункт меньше, чем в этом году.

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