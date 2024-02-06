"Самая большая ошибка, которую совершили беларусы в 2020 году — это недооценили кровожадность режима". Интервью с бойцами полка Кастуся Калиновского

Спустя более, чем 3 года с августовских протестов появились ли рефлексия и произошел ли анализ ошибок, допущенных в августе 2020 года? Есть ли риск, что оппозиция будет годами моделировать сценарии по освобождению Беларуси, но этот момент не настанет в обозримом будущем? На вопросы Delfi ответили Денис Прохоров, командир Полка Калиновского и Вадим Кабанчук, боец ПКК.
Одной из главных целей турне было установление связей с беларуской диаспорой в разных странах Европы: прежде всего, выражение благодарности за помощь ППК, начиная с момента создания подразделения, анонс грядущих проектов и объединение усилий всех беларусов ради борьбы с режимом Лукашенко. И, что немаловажно, напомнить о происходящей на территории Украины войне — как бы парадоксально это ни звучало. Однако за 2 года информационный фон стал менее острым и заметным, и в 2024 году люди стали реже уделать внимание теме войны — закономерно устав от негативных новостей.
"Нам важно напомнить, что это общеевропейская борьбы, особенно это касается соседей. Режим Путина и Лукашенко действуют заодно и несут угрозу всем соседям. И здесь вопрос есть к некоторым странам Европы, где нет полноценного понимания, что происходит", — говорит Вадим Кабунчук.
Встреча в Кракове, правда, не обошлась без провокаций — как рассказали бойцы, в разгар мероприятия появились недоброжелательно настроенные чеченцы.
"Мы сами слышали только один выкрик, видимо, была провокация — так как они в курсе, что происходит, и хотели попасть внутрь помещения. Но охрана их вывела".
В Вильнюсе встречал прошла спокойно во всех смыслах: как и без подобных инцидентов, так и без присутствия главных публичных лиц беларуской оппозиции. В частности, не были замечены представители Офиса Светланы Тихановской. Как подчеркнул Денис Прохоров, на данный момент между ППК и Офисом есть договоренность не афишировать наши встречи в Европе и Украине. В целом бойцы подтвердили, что есть вектор на обединение и сглаживание разногласий.
"У нас бойцы разных взглядов и субкультур. У нас разные взгляды, но сейчас самое актуальное направление — объединиться. Можно бесконечно долго говорить, что мы против всего плохого и за всё хорошее, но мы должны идти по одной дорожной карте. Если кто придерживается наших взглядов, мы двигаемся вместе", — комментирует Денис Прохоров.
"Мы сейчас наладили отношения, общаемся. Время идет, меняется и подход. Что есть на данный момент — без конфликтов мы все прекрасно понимаем, глобально делаем одно дело: они на политико-дипломатическом уровне, мы на военном. И нам надо наладить более тесную координацию.
Изолированно освободить Беларусь от диктатуры — это невозможно. Появится окно возможностей только при поражении России в Украине, или при волнениях внутри России — когда им будет не до нас. Мы сейчас в Украине и вносим свою лепту в это военным путем", — добавляет Вадим Кабунчук.
Возможность использовать грядущие мартовские события в России — выборы президента РФ 2024, на которые российскач оппозиция вновь стала возлагать надежды — бойцы ПКК оценивают, как минимальную. Электоральным способом, разумеется, ничего в условиях диктатуры поменять нельзя, подчеркивают собеседники. Единственный вариант — это протестные массовые настроения.
"Важно, чтобы народ Российской Федерации что-то с этим делал, градус накаляется: то там, то тут много недовольных, тех же жен, которые поотправляли своих мужей неизвестно куда. Сейчас выясняется, что они где-то погибли на так называемом СВО, и какая-то часть начинает просыпаться", — говорит Денис Прохоров.
Говоря о борьбе против диктатуры, важно не ограничиваться лишь анализом процессов в российском обществе — те же события 2020 года в Беларуси дали серьезный материал для размышлений и анализа. Говоря о работе над ошибками, бойцы ПКК выводят простую формулу: "Вы не хотели, чтобы было как в Украине, в итоге получилось, как в Беларуси". Люди отнеслись к историчсекому шансу, как к перфомансу, протесту выходного дня — после чего все ушли на работу, считают бойцы.
"Самая большая ошибка, которую совершили беларусы в 2020 году — это недооценили кровожадность режима Лукашенко. Там было что-то похожее на просто выйти и сказать свое «нет». И не все понимают, что это не была революция. Мы честно должны признаться, что беларусы сами виноваты во многих моментах. Беларусы выбрали того самого Лукашенко сами. Не я, но мои родители это сделали. Мы должны говорить беларусам: никто, кроме нас самих, не может быть хозяином на своих землях, и наши же ошибки мы должны сами стремиться исправлять", — говорит Денис.