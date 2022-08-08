aA
С понедельника премьер-министр Ингрида Шимоните уходит в отпуск. Как Эльту проинформировала ее советник Раса Якилайтене, отпуск премьера продлится до четверга.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Премьер планирует находиться в отпуске до четверга. В пятницу, 12 августа, она отправится на неформальный Балтийский совет министров в Риге", - сказала Р. Якилайтене.

Замещать И. Шимоните во время отпуска будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

На этой неделе в отпуск уходят и министр обороны Арвидас Анушаускас, министр культуры Симонас Кайрис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене и министр финансов Гинтаре Скайсте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Оппозиция критикует министров за отпуск: люди думают, как выжить, а они - как отдохнуть

Председатель Социал-демократической партии Литвы...

TOP новостей

Ignitis представил предложение клиентам Perlas Energija: первые 4 месяца цены будут ниже

В пятницу поступила информация о том, что независимый...

Время дешевого электричества ушло: эксперты рассказали, что можно предпринять в Литве

В понедельник средняя стоимость электроэнергии в...

ESO поясняет, что делать клиентам компании Perlas Energija

Независимый поставщик электричества Perlas Energija 5...

Эксперт в сфере энергетики: я вижу лишь один выход для Perlas energija - банкротство

После того как независимый поставщик электричества Perlas...

Коронавирус в Литве: 77 новых случаев и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 77 новых случаев...