"Премьер планирует находиться в отпуске до четверга. В пятницу, 12 августа, она отправится на неформальный Балтийский совет министров в Риге", - сказала Р. Якилайтене.
Замещать И. Шимоните во время отпуска будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
На этой неделе в отпуск уходят и министр обороны Арвидас Анушаускас, министр культуры Симонас Кайрис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене и министр финансов Гинтаре Скайсте.
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