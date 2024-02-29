Руководство МВД и СОГГ посетит закрываемый погранпереход Лаворишкес

Визит на границу состоится накануне закрытия двух пунктов пропуска – Лаворишкес и Райгардас. 21 февраля правительство утвердило решение о временной приостановке деятельности этих КПП.
В ходе визита главы МВД и СОГГ представят, какие изменения ожидаются на пограничных пунктах с 1 марта.
Неделю назад, после того как правительство благословило инициированное МВД закрытие этих пограничных пунктов, ожидается, что через них будет запрещено движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и товаров. Также решено ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП Кена и Кибартай, предусмотрев исключения, решения по которым будет принимать СОГГ.
С середины августа прошлого года временно закрыты два других КПП с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.
По данным Национального центра кризисного управления (НЦКУ), в прошлом году граждане Литвы пересекли границу 684 тыс. раз – на 13,4 проц. меньше, чем в 2022 году.
Поток граждан Литвы на всех дорожных КПП, расположенных на границе с Беларусью, сократился примерно на 13,4 проц., а число уникальных лиц достигло почти 62 тыс. и уменьшилось на 17,5 проц.
Взрослые граждане Литвы пересекали границу в среднем 11 раз в год. Большинство граждан Литвы ездили через КПП Шальчининкай и Лаворишкес.