Руководители Литвы в Baltic Pride участия принимать не будут

Пресс-секретарь спикера Илона Петрове сказала, что Чмилите-Нильсен в этот день будет находиться не в Вильнюсе.

Советник президента Ридас Ясюлёнис сказал, что глава страны в шествии участия принимать не будет. Подробности такого решения не разъясняются.

Пресс-секретарь премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене сказала, что премьер в шествии участвовать не будет. У Шимоните в этот день есть другие обязательства. Однако Якилайтене подчеркнула, что Шимоните приветствует всех граждан, которые примут участие в шествии.

"Премьер всегда высказывалась за то, чтобы каждому человеку и его уникальности отдавали должное уважение. Радует, что такое шествие может проходить и проходит в Литве, что с каждым годом собирается все больше участников. Это показывает, что Литва - демократическое государство, западное государство, у жителей которого достаточно эмпатии, они не закрываются в створках своего страха, они открыты к знаниям, принимают других", – сказала она.