Руководители Литвы поздравили матерей с праздником

Премьер-министр Ингрида Шимоните поблагодарила матерей за то, что они дарят жизнь будущему Литвы, и пожелала им не забывать себя.

"Дорогие мамы, бабушки, опекуны, каждый день будьте окружены уважением и благодарностью своих близких. Пусть в вашем доме никогда не будет недостатка в любви, свете надежды и радости!", - пожелал глава страны.

Поздравляя матерей, президент Гитанас Науседа поблагодарил их за дар познать этот мир и возможность познать жизнь. "Ваше бесконечное терпение, самопожертвование и любовь обогащают растущие души, приглашают радоваться, крепнуть и подниматься. Ваша мудрость, теплые объятия и сердечное утешение помогают в самые трудные минуты жизни. Каждый день, вместе преодолевая большие и малые трудности, мы стремимся вверх. Благодарю вас всех – вы воспитываете любящую и творческую Литву!", – говорится в поздравлении президента.

"Я благодарю всех матерей, которые дают жизнь нашей будущей Литве, заботятся и воспитывают своих детей, окружают их пониманием и любовью. Давайте беречь и помнить наших мам, не забывая благодарить их за все, что они нам дали. Желаю всем матерям чувствовать себя любимыми, важными и нужными, не забывая заботиться о себе, наслаждаться единением в кругу семьи", - сказала в поздравлении глава правительства.

Поздравляя матерей, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что это один из самых красивых и значимых праздников в году. Она поблагодарила матерей за поддержку и отметила, что они являются источником вдохновения и силы для всего государства.