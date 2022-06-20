Россия ставит ультиматум и открыто угрожает Литве

Как сообщает министерство, 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, ей "заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область".

"Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", - говорится в заявлении на сайте МИД России.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской Комиссией и в соответствии с ее вехами", — заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом запрете было известно с середины марта как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, сообщил Департамент таможни. По словам его представителя, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории Сообщества.