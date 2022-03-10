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В связи с продолжающимся вторжением России в Украину, в Литве до полуночи 20-го апреля продлен режим чрезвычайного положения.
Режим ЧП в Литве продлен до 21 апреля: что изменится
© DELFI / Josvydas Elinskas

За такое решение в четверг проголосовал 71 депутат Сейма, против было 3, а воздержались 43 парламентария.

В упомянутый период будет усилена охрана госграниц и стратегических объектов, запрещаются трансляции всех контролируемых Россией или Беларусью программ, а также предусмотрена возможность ограничения деятельности литовских СМИ.

Представители парламентской оппозиции называют данные запреты избыточными, не взвешенными, слишком сильно ограничивающими конституционные права граждан.

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"Мы ограничиваем не права граждан, а, прежде всего, права пропагандистов в плане распространения в Литве лжи о войне, которую В. Путин начал в Украине", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Первый раз чрезвычайное положение в Литве из-за вторжения России в Украину было объявлено в начале февраля. Оно действовало до полуночи 10 марта, затем сразу вступит в силу новое постановление Сейма.

В нем, с незначительными исключениями, предусмотрено, что во время чрезвычайного положения запрещается ретрансляция программ России и Беларуси, распространение их в интернете на территории Литвы.

Также предусмотрена возможность ограничений на деятельность литовских СМИ, если они распространяют дезинформацию, пропаганду о войне, призывают к силовому нарушению суверенитета Литвы, и это связано с военной инвазией России в Украину.

Во время чрезвычайного положения запрещено организовывать и собираться на митинги, "целью которых является поддержка в любой форме или объеме действий Российской Федерации и (или) Республики Беларусь, из-за которых введено чрезвычайное положение".

Кроме того, запрещается фотографировать, снимать, другим способом фиксировать, на месте собирать информацию о стратегически важных предприятиях энергетики, передвижении военной техники ВС Литвы и союзников.

Правительству разрешается использовать резерв для приема военных беженцев, оказания поддержки Украине, укрепления национальной безопасности, охраны госграниц, вводится более строгий режим выдачи виз иностранцам, т. е. прекращается выдача виз гражданам России и Беларуси.

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