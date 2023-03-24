В феврале как за СДПЛ, так и за Союз демократов "Во имя Литвы" свой голос отдали бы по 13,1 проц. избирателей. В ходе январского опроса за СДПЛ проголосовали бы 14,4 проц., за Союз демократов "Во имя Литвы" – 14,7 проц. респондентов.
За этими двумя лидирующими партиями на третьем месте в феврале расположился правящий Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, которых поддержали бы 10,2 проц. респондентов. В ходе январского опроса эту партию поддерживали 11,7 проц. респондентов.
Далее в рейтинговой таблице располагаются Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) – 6,6 проц., Партия труда – 6,4 проц., Движение либералов – 4,9 проц., Партия свободы – 2,5 проц., Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 3,5 проц., партия "Свобода и справедливость" – 3,4 проц.
28,5 проц. опрошенных утверждали, что не решили, за какую партию отдали бы свой голос.
Публикуемый LRT опрос проводился 15-28 февраля 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1 003 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках отбора. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.
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