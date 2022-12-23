Реакция на деятельность осужденного Палецкиса: Сейм утвердил поправки к Уголовному кодексу

За законопроект проголосовали 95 членов Сейма, против никто не голосовал, воздержались 2 парламентария.
Поправки к закону устанавливают, что по решению директора учреждения лишения свободы, уполномоченного им должностного лица или по решению суда временно (до 3 месяцев) могут проверяться отправляемые и получаемые письма осужденного, могут быть прекращены или ограничены отправка и получение писем, предоставление свиданий, телефонные звонки осужденного, краткосрочные выезды из места исполнения наказания, на месте исполнения наказания ограничиваются его контакты с другими осужденными, передача вещей осужденным прекращается или ограничивается.
Также в проекте поправок учитывается тот факт, что поддержание связей осужденных с их близкими родственниками является очень важным элементом процесса ресоциализации, поэтому предлагается ограничивать общение осужденных с ними только в исключительных случаях, когда другими способами нельзя предотвратить преступные деяния. При этом предлагается установить срок применения такого ограничения – не более 1 месяца (с возможностью его продления).
При этом предлагается установить, что новые меры пресечения не должны применяться к звонкам, встречам и переписке осужденных с адвокатами, государственными муниципальными учреждениями и международными организациями.
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