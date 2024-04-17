Разногласия между Кащюнасом и Анушаускасом по поводу комендатур не утихают

"Комендатуры в военное время создаются и потому, чтобы основные ресурсы в мирное время направлялись на вооружение, оснащение и обучение армии. Даже призывникам, численность которых мы хотим увеличить, необходимы дополнительные и немалые ресурсы. И комендатуры активируются во время военного положения. Поэтому все же вопрос ресурсов открыт, потому что согласно поправке к закону, я вижу, что на это потребуются дополнительные ресурсы, поэтому хорошо было бы знать, сколько", – сказал А. Анушаускас на заседании КНБО.

"Переименовать центры военного комплектования в комендатуры – действительно вопрос одного дня, но тем не менее никто не упраздняет функцию центров комплектования по отбору людей на профессиональную военную службу. И в данном случае возлагая дополнительную работу – сколько это потребует дополнительных усилий, человеческих ресурсов. Может, все-таки есть какие-то расчеты", – обратился к министру А. Анушаускас.

В свою очередь Л.Кащюнас парировал А. Анушаускасу, что на эти вопросы можно было бы ответить еще несколько лет назад, если бы бывший министр поддержал эту инициативу.

"Уважаемая Арвидас, все было бы намного проще, если бы мы реализовали это решение хотя бы два года назад, когда его предложил Комитет по национальной безопасности и обороне. Теперь на эти вопросы были бы ответы, а структуры были бы реформированы", – сказал Л. Кащюнас.