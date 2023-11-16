Рассматривается возможность закрытия некоторых погранпунктов на границе Литвы с Беларусью из-за контрабанды

"Со стороны Службы охраны государственной границы наблюдается рост выявленных случаев контрабанды, но в целом количество задержанной продукции снижается. (...) Стоимость изъятых сигарет в 2023 году составила более 42 млн евро. Цифры значительные", - сказал В. Дмитриев.

Присутствовавший на заседании заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев сказал, что в последнее время наблюдается рост выявляемых случаев контрабанды, но количество изъятой продукции снижается. Он также отметил, что перенаправление грузов через станцию ​​Кена и установка физического барьера на границе с Беларусью затруднили контрабанду.

"Давайте сформулируем несколько предложений. Оценить возможность закрытия контрольно-пропускных пунктов, через которые в Литву проходят крупные потоки контрабанды. И оценить возможность выделения дополнительных средств на закупку новой техники на тех пограничных пунктах, где контроль обеспечивается недостаточно", - сказал М. Линге в ходе заседания КБФ.

"Мы видели значительную отрицательную тенденцию в рамках железнодорожных перевозок, и причина была в отсутствии мер контроля, по определенным причинам мы перенаправили поезда, как транзитные, так и грузовые, через Кену, там есть рентгеновское оборудование, и мы увидели уменьшение количества случаев, когда мы обнаруживаем перевозки в поездах. Установленный физический барьер также затруднил транспортировку через зеленую границу, но у нас есть такой феномен, как перевозки дронами", - сказал он.

Говоря о потенциальном закрытии некоторых КПП на границе с Беларусью, В. Дмитриев пояснил, что такое решение было бы связано с другими угрозами, а не контрабандой.

"Что касается дальнейшего закрытия пограничных пунктов, то мы связываем это с другими угрозами, будь то различные инциденты на государственной границе или какие-то другие, более значимые вещи, например, потоки нелегальной миграции. (...) Контрабанда – это лишь один из показателей", – сказал вице-министр.