Расследование в Литве: в списках компартии – фамилии 12 нынешних парламентариев

 
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ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.
В документах компартии, хранящихся в архивах Литвы, были обнаружены дела 12 нынешних парламентариев, говорится в расследовании, проведенном порталом 15min. Согласно опубликованным данным, почти во всех парламентских фракциях есть бывшие члены коммунистической партии.

Установлено, что в настоящее время в Сейме работают 20 бывших членов коммунистической партии (КПСС).

Членами компартии были члены фракции демократов "Во имя Литвы" Вилия Таргамадзе, Альгирдас Стончайтис, Зигмантас Бальчитис, Лайма Нагене, а также член фракции социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Людас Йонайтис, представители фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Антанас Винкус, Дайнюс Кепянис, Риманте Шалашевичюте и Альгимантас Думбрава.

По данным расследования портала 15min., в списках компартии обнаружены и фамилии представителей фракции нынешнего правящего большинства Сейма – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – Кястутис Масюлис и Альгис Стрельчюнас, а также член фракции Партии свободы Артурас Жукаускас.

Большинство парламентариев умолчали о своем прошлом в коммунистической партии.

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