Расследование в Литве: в списках компартии – фамилии 12 нынешних парламентариев

Установлено, что в настоящее время в Сейме работают 20 бывших членов коммунистической партии (КПСС).

Членами компартии были члены фракции демократов "Во имя Литвы" Вилия Таргамадзе, Альгирдас Стончайтис, Зигмантас Бальчитис, Лайма Нагене, а также член фракции социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Людас Йонайтис, представители фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Антанас Винкус, Дайнюс Кепянис, Риманте Шалашевичюте и Альгимантас Думбрава.

По данным расследования портала 15min., в списках компартии обнаружены и фамилии представителей фракции нынешнего правящего большинства Сейма – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – Кястутис Масюлис и Альгис Стрельчюнас, а также член фракции Партии свободы Артурас Жукаускас.